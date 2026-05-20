Жена Цекало впервые вышла на красную дорожку после операции на позвоночнике

Дарина Эрвин, жена продюсера и шоумена Александра Цекало, впервые вышла на красную дорожку после операции на позвоночнике. Пара появилась на XIII церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, сообщило издание NEWS.ru .

На вопрос журналиста о самочувствии, Эрвин улыбнулась и показала поднятый вверх большой палец. Супруга Цекало появилась на премии в коротком платье и на шпильках.

«Спасибо», — ответила супруга шоумена.

Жене Цекало пришлось перенести операцию на позвоночнике после неудачного массажа. У нее до этого была межпозвоночная грыжа, а специалист своей работой только усугубил проблему, так как сильно давил на спину. В результате позвонки сдавили спинной нерв и у девушки онемела нога.

Цекало с женой прилетели в Москву, обратившись к российским нейрохирургам. Эрвин на тот момент продолжали мучить боли.

Ранее певица Лолита Милявская и бывшая супруга Цекало признавалась, что не планирует больше официально вступать в брак.