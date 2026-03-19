Лолита заявила о нежелании вновь выходить замуж

Известная певица Лолита Милявская рассказала KP.RU , что не планирует больше официально оформлять свои отношения. Артистка призналась, что ее прошлый опыт в браке повлиял на такое решение.

Певица поделилась, что один из ее бывших супругов (вероятно, шоумен Александр Цекало) после развода фактически «раздел» ее. Этот опыт заставил Лолиту иначе взглянуть на брак и имущественные вопросы.

В последнем браке с теннисистом Дмитрием Ивановым у певицы уже был брачный договор, по которому все ее имущество, за исключением подарков для мужа, осталось у нее.

«Опять брачный контракт составлять? Хватит», — заявила артистка.

Лолита также отметила, что сейчас более тщательно подходит к выбору партнера и считает, что идеальный мужчина должен быть умным и зрелым.