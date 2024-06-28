Жена Стаса Михайлова похвасталась фигурой в купальнике

Жена певца Михайлова Инна показала фото подтянутой фигуры в купальнике на отдыхе

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена народного артиста России Стаса Михайлова Инна показала подписчикам подтянутую фигуру во время отдыха у бассейна. Фотографии она разместила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Звездная семья приехала отдыхать на пляжный курорт. Для снимка 51-летняя супруга певца надела черный купальник, бейсболку и солнцезащитные очки. Пользователи сети восхитились ее внешним видом.

«Ну что тут скажешь? Хороша», «Девочки прекрасны!», «Фигура огонь», — написали они.

inamikhaylova/Instagram*
Фото: inamikhaylova/Instagram*

Кроме того, супруга артиста выложила фотографии семьи в ярких образах. На них Михайлов стоит рядом с дочками Марией и Иванной.

Ранее атлетичной фигурой похвасталась дочь актрисы Марии Шукшиной Анна. Она снялась без бюстгальтера и выложила пикантные фото в своем блоге.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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