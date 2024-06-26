«Форма, о которой мечтала». Дочь Марии Шукшиной снялась без бюстгальтера

Дочь Марии Шукшиной Анна показала атлетичную фигуру, снявшись без бюстгальтера

Фото: РИА «Новости»

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна похвасталась атлетичной фигурой, снявшись без бюстгальтера. Пикантные фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Девушка несколько лет занимается бодибилдингом и сейчас, по ее словам, находится в лучшей форме. Она добавила, что добилась такой фигуры в результате тяжелой и упорной работы.

«У меня сейчас та форма, о которой я мечтала, и в этом огромный вклад моего лучшего тренера», — подписала фотографии Анна.

anna__shukshina/Instagram*
Фото: anna__shukshina/Instagram*

Девушка разместила несколько снимков, на которых предстала в красном нижнем белье. На одном из них она снялась без бюстгальтера.

Ранее в Сети раскритиковали певицу Юлию Ковальчук за откровенное фото. Звезда снялась в бикини со змеиным принтом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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