«Форма, о которой мечтала». Дочь Марии Шукшиной снялась без бюстгальтера

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна похвасталась атлетичной фигурой, снявшись без бюстгальтера. Пикантные фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Девушка несколько лет занимается бодибилдингом и сейчас, по ее словам, находится в лучшей форме. Она добавила, что добилась такой фигуры в результате тяжелой и упорной работы.

«У меня сейчас та форма, о которой я мечтала, и в этом огромный вклад моего лучшего тренера», — подписала фотографии Анна.