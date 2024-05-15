Волочкова снялась с голой грудью на пляже | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 19:14 Волочкова снялась с голой грудью на пляже Балерина Волочкова показала поклонникам фотографию на пляже с обнаженной грудью Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сфотографировалась с голой грудью и опубликовала пикантный снимок в своем Telegram-канале. Таким образом, она намекнула подписчикам, что равнодушно относится к критике в свой адрес.

«Одно могу сказать. Все, что судачат за моей спиной, слышит только моя спина и ее прекрасный стан», — написала артистка.

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На кадрах, снятых на пляже, Волочкова предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках. Она отвернулась от камеры, показав оголенную спину. При этом комментарии к посту в своих соцсетях танцовщица предпочла закрыть.

Накануне Волочкова села на шпагат в стоматологическом кресле. Экстравагантный снимок из кабинета зубного врача она также разместила в соцсетях.