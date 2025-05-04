Жена Петросяна второй раз за два месяца накопила большой долг по коммуналке
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова второй раз за два месяца накопила большой долг по коммуналке за огромную квартиру в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Спустя почти два месяца после того, как оплатила 128 тысяч рублей долга за коммуналку в квартире в ЖК «Садовые кварталы», ей снова пришел большой долг.
«Теперь она должна столичным коммунальщикам 125 тысяч 754 рубля. Из них — 56 тысяч рублей за капитальный ремонт дома, где находится ее квартира площадью 232 „квадрата“», — написали авторы поста.
Проблемы с долгами оказались и у самого Петросяна. Юморист задолжал ФНС свыше 1,2 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что у жены Петросяна накопилось более 300 тысяч рублей долгов за коммунальные услуг.