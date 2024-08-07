«Леди совершенство». Жена Петросяна поразила поклонников фото в купальнике

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи. В социальной сети Instagram* она опубликовала фото из отпуска.

На кадрах Брухунова предстала в слитном купальнике черного цвета с белыми вставками. Свой образ она дополнила шляпой с полями, солнцезащитными очками и золотой цепочкой с кулоном.

Жена Петросяна, широко улыбаясь, позировала у бассейна. Она пообещала делиться снимками каждый день, пока находится на курорте.

«Отпуск такой отпуск. Что еще делать, как не снимать?! Придется вам потерпеть», — отметила Брухунова.

Поклонники в комментариях под постом написали множество комплиментов, указав на ее потрясающую фигуру.

«Татьяна, ну красавица!», «Леди совершенство», «Молодая, позитивная, жизнерадостная!» — подчеркнули фанаты.

Недавно супруга комика сообщила подписчикам о своем тяжелом диагнозе. По ее словам, она страдает от гнойного гайморита.

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