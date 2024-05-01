Жена Петросяна показала подросшую дочь | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 11:08 Жена Петросяна показала подросшую дочь Супруга Петросяна Татьяна Брухунова поделилась фото подросшей дочери Freepik

Читать 360 в

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в своем Instagram* свежие снимки дочери. На кадрах видно, что девочка заметно подросла.

Общей дочери юмориста и Брухуновой Матильде скоро исполнится семь месяцев. На опубликованном снимке ребенка держат на руках. Однако лицо девочки родители не захотели показывать и сняли ее отвернувшейся от камеры. Ребенка нарядили в платье серого цвета и сиреневый тюрбан. Брухунова с детства прививает дочке хороший вкус.

Реклама

Ранее пользователи Сети обвинили Татьяну Брухунову в безделье. В ответ она предоставила хейтерам свой насыщенный рабочий график, в котором за месяц выпало не больше трех выходных.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.