Брухунова жестко ответила хейтерам после обвинений в безделье | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 14:42 Брухунова жестко ответила хейтерам после обвинений в безделье Жена Петросяна Татьяна Брухунова поставила на место обвиняющих ее в безделье Freepik

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Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, не выдержав критики со стороны подписчиков, рассказала о своем насыщенном рабочем графике. Она опубликовала в своем Instagram* видео с ответом для всех хейтеров, которые обвиняют ее в безделье.

«Говорить о том, что у меня поехавшая кукушка, уже не приходится. Поэтому те добрые, в кавычках, хейтеры, которые говорят, что я ничего не делаю, только хожу по театрам и ем пирожные, чуваки, вы так сильно ошибаетесь, что даже не представляете насколько. Помимо двоих детей, заботу о которых никто с меня не снимал, у меня еще работа», — сказала она.

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Брухунова показала публике свое рабочее расписание, составленное на месяц вперед. В плотном графике выпало лишь три дня выходных. Брухунова написала в соцсетях, что занимает должность директора Театра эстрадных миниатюр, которым руководит Евгений Петросян.

Супруга юмориста также сообщила поклонникам, что из-за нехватки свободного времени ей приходится идти на массаж ранним утром — в 08:00.

Ранее Татьяна Брухунова заявила, что предположения о суррогатной матери для дочери Матильды — идиотские доводы. По ее словам, те, кто распространяет такие сплетни, мыслят примитивно.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.