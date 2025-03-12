Жена Михаила Ефремова опровергла сообщения о госпитализации артиста

Михаил Ефремов находится не в больнице и язвы желудка у него нет. Об этом Ксении Собчак сообщила супруга заслуженного артиста России Софья Кругликова.

Телеведущая связалась с женой актера после появившихся в прессе сообщений о его экстренной госпитализации. Кругликова с использованием нецензурной лексики опровергла эти новости.

«Он, слава Богу, не в больнице. Но у него действительно ухудшилась астма и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких — прим.ред.), но это и логично, находясь почти пять лет там», — сказала Софья.

По данным Telegram-канала Shot, Ефремов прошел плановое обследование, которое длилось около двух суток. Никаких новых недугов у него не выявили.

Ранее стало известно, что артист подал прошение об условно-досрочном освобождении. Ходатайство рассмотрят 24 марта в Алексеевском суде Белгородской области.