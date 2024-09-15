Жена Манучарова оставила детей и сбежала в США

Манучаров: жена бросила меня с тремя детьми в Москве и улетела в США

Актер Вячеслав Манучаров рассказал, что его супруга, американка русского происхождения Дора Надеждина, оставила ему двух детей и уехала в США. Откровениями о личной жизни артист поделился в программе Бориса Кочевникова «Судьба человека» .

По словам Манучарова, жена пыталась тайно улететь в Нью-Йорк с детьми, но в аэропорту ее остановили пограничники.

«Я пытался поговорить. А в ответ: „Нет, нам нужно уехать с детьми туда, нам нужно быть там“», — рассказал он.

После начала спецоперации в 2022 году между супругами начались недопонимания. Манучаров отметил, что Дора стала часто вести разговоры с американскими родственниками. К тому же, актер поддержал Россию, а жена отказалась встать на его сторону.

Манчуров воспитывает еще и 13-летнюю дочь, родившаяся в первом браке. Ее мать умерла от инфаркта.

Ранее Вячеслав Манучаров попал в санкционные списки Европейского Союза. В документе говорится, что актер принимал участие в мероприятиях, поддерживающих российскую армию.