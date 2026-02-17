Жена Игоря Николаева пожаловалась на преследования русского Билли Миллигана

Жена Игоря Николаева, актриса и певица Юлия Проскурякова, пожаловалась на преследования со стороны психически больного человека. Подробнее об этом она рассказала в своем телеграм-канале .

По словам артистки, мужчина представляется то поклонником Богданом, то инвалидом Сергеем, то сценаристом Олегом, который якобы хочет пригласить ее на роль в кино — однако Проскурякова уверена, что на самом деле это все один и тот же человек. Он пишет не только ей, но и ее друзьям и знакомым.

Цель мужчины, которой он пытается достичь уже пять лет, — добыть реальные контакты певицы.

«Я прошу всех, кому он пишет, быть внимательными! Этот человек — не сценарист, не поклонник и не инвалид!» — подытожила артистка.

Ранее полицейские задержали сталкера, который в костюме Человека-паука проник в квартиру певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова).