Сталкер в костюме Человека-паука проник в московскую квартиры певицы Доры

Неожиданный гость в костюме Человека-паука проник через окно в московскую квартиру певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова). Визитером оказался давний фанат исполнительницы, который решил оставить ей письмо-сюрприз с признанием в любви, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным авторов публикации, поклоннику сильно не повезло, потому что исполнительница в момент его появления оказалась дома и тут же вызвала полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали сталкера.

РЕН ТВ со ссылкой на источник уточнил, что Дора живет на 10-м этаже. Поэтому фанат использовал альпинистское снаряжение, чтобы спуститься в жилье певицы с крыши дома. Выбраться из квартиры тем же путем он не смог и вышел через дверь в сопровождении полицейских.

В апреле этого года суд Нью-Йорка арестовал фаната, преследовавшего актрису Скарлетт Йохансон. До уголовного дела сталкера довела его последняя выходка со звонком о заложенной бомбе в студии телеканала NBC, где работает муж актрисы — Колин Джост.