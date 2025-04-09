Овечкин отпраздновал рекорд перед 895 школьниками в США

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» провел тренировку для 895 школьников. Мероприятие организовали в честь снайперского рекорда российского нападающего Александра Овечкина, сообщили на странице НХЛ в соцсети X.

На мероприятие пригласили 895 учащихся школ — по числу заброшенных форвардом шайб. Дети пришли на трибуны с плакатами, посвященными рекорду Овечкина.

Во время тренировки хоккеист повторил празднование рекорда, прокатившись по льду на животе. Это вызвало бурные овации у присутствующих.

Овечкин 6 апреля завоевал статус лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги, забив 895-ю шайбу. Российский спортсмен обогнал канадца Уэйна Гретцки, мировой рекорд которого держался свыше 30 лет.

В честь этого события «Вашингтон Кэпиталз» подготовила нарезку всех 895 голов Овечкина в регулярных чемпионатах. Продолжительность видео составила два часа 10 минут.