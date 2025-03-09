Жена Джигана решила свернуть бизнес с рецептами

За последние четыре года убытки приложения составили почти 1,3 миллиона рублей. В сервисе размещались рецепты высокой кухни. В качестве примера Shot привел такие кулинарные изыски как французский цыпленок в вине, каре ягненка, кукурузный суп с крабом и карпаччо из лосося.

В первый год рецепты приносили модели 950 тысяч рублей прибыли, однако в дальнейшем пользователи перестали интересоваться публикуемыми в нем блюдами. Самойлова уже подала заявление на ликвидацию компании.

Ранее жена рэпера намекнула на скорое пополнение в семье. Звездная чета воспитывает четверых детей, самому младшему ребенку исполнилось пять лет. Самойлова заявила поклонникам, что ее супруг пока не знает о беременности, но скрывать свое положение она больше не может.