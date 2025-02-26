Дочь просила больше не рожать, но не помогло. Оксана Самойлова снова беременна?

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова намекнула на пополнение в семействе — блогер держалась за живот и заявила, что хочет сообщить мужу неожиданную новость. Переживаниями звезда поделилась в Instagram*.

«Я вообще пока что не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности», — объяснила Самойлова.

Несколько лет назад Оксана признавалась, что хочет пятого ребенка, однако не может себе этого позволить — младшие дети были совсем маленькими.

Недавно сыну звездной пары исполнилось пять лет. Еще немного, и мальчик начнет ходить в школу. По мнению поклонников Самойловой, у звезды появится больше свободного времени, которое она могла бы посвятить новому наследнику.

Однако не все дети в семье готовы смириться с появлением брата или сестры. Ранее дочь рэпера в одном из реалити-шоу попросила маму больше не рожать.

«Ты нас вообще тогда любить не будешь, про нас забудешь, и мы, как игрушки, в мусорном пакете будем валяться», — расстроилась девочка.

По словам модели, дети часто борются за ее внимание. Особенно это касается младших.

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