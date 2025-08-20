Жена Дмитрия Диброва подала на развод

Телеведущий Дмитрий Дибров будет разводиться с женой Полиной. Об этом сообщил в Telegram-канале адвокат Александр Добровинский.

Он рассказал, что вместе с Дмитрием Шанцером будет представлять интересы мужа, а Марина Дубровская и Ирина Кузнецова — жены.

«Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет. Родители будут воспитывать детей совместно», — подчеркнул юрист.

У 65-летнего шоумена от этого брака трое сыновей.

Ранее в СМИ появились слухи, что 36-летняя Диброва ушла от мужа к бизнесмену Роману Товстику, который снимал дом недалеко от особняка телеведущего и с женой которого она дружила. Сама Полина никак не комментировала происходящее.