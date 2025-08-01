Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от него к многодетному бизнесмену Роману Товстику. Шоумен «разбит» из-за развода, а его молодая жена сейчас пытается на этом подзаработать, сообщило издание Kp.ru со ссылкой на близких знаменитости.

Бизнесмен уже сообщил в соцсетях о расставании с женой Еленой Товстик, которая сейчас находится в Италии. Женщина была близкой подругой Полины Дибровой. Сейчас Елена тяжело переживает новость об измене и уходе супруга.

Сама Полина Диброва никак не комментирует происходящее. Только выкладывает фотографии с прогулок на яхте с подругами из «женского клуба рублевских жен». При этом потребовала с подписчиков по пять тысяч рублей за вступление в сообщество.

Один из знакомых Диброва рассказал, что все в окружении знали о встречах Полины с бизнесменом. Товстик снимал дом в 500 метрах от особняка шоумена.

По словам близких Диброва, они искренне за него переживают, не понимая, чем он заслужил такой «жестокий финал семейной жизни».

«Полю называют дворняжкой — ее взяли в дом, дали родословную, а она кусается. Вот прям так жестко говорят», — заявили близкие шоумена.

Ранее Полина Диброва написала в личном блоге, что в 36 человек у каждого человека происходит «полное обнуление», он начинает новую жизнь.