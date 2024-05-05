«Больно смотреть». Кудрявцева показала переписку с Волочковой после скандала | 360°

Знаменитости 05 мая 2024, 05:21 «Больно смотреть». Кудрявцева показала переписку с Волочковой после скандала Кудрявцева отправила сообщение Волочковой с призывом бросить пить алкоголь РИА «Новости»

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Телеведущая Лера Кудрявцева показала переписку с балериной Анастасией Волочковой после их ссоры. Скриншот из диалога звезда опубликовала в Telegram-канале.

«Настенька, милая. Слушай, возможно я не имею права и не мое дело. Но я считаю, что должна тебе сказать. Ты добрая девочка, и очень хочется помочь. Настен, возможно тебе помочь бросить пить? Я тебя очень прошу. Больно смотреть», — написала ведущая танцовщице.

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До этого Кудрявцева уже призывала помочь Волочковой в борьбе с алкоголизмом. Она показала сообщение своей подруги, юриста Екатерины Гордон. В публикации адвокат рассказала о встрече с балериной в самолете. Поведение артистки не понравилось юристу.

Кудрявцева заявила на это, что балерина сейчас в трудной ситуации. Она выразила мнение, что Волочкову «надо спасать». Ведущей «больно и горько» от происходящего с экс-примой Большого театра.

Сама танцовщица остро восприняла критику Гордон в свою сторону. Женщина призвала заняться собственной жизнью и быть добрее.