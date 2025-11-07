Страдающего деменцией Брюса Уиллиса заметили на пляже Лос-Анджелеса

TMZ: Брюс Уиллис появился на прогулке в сопровождении впервые за долгое время

Давно не появляющегося на публике из-за прогрессирующей лобно-височной деменции американского актера Брюса Уиллиса заметили во время прогулки на пляже Лос-Анджелеса с сопровождающим его специалистом поддержки. Снимки опубликовал портал TMZ .

Журналисты отметили, что, несмотря на тяжелое заболевание, Уиллис прошел по побережью достаточно спокойно, но при этом держался за руку поводыря или опирался на металлические перила.

Его супруга Эмма Хеминг-Уиллис отмечала, что тяжелое заболевание не сказалось на активности актера. Единственным проявлением деменции стали потеря речи и памяти.

В конце августа жена Брюса Уиллиса заявила, что его переселили в отдельный дом, где за артистом круглосуточно наблюдают медики. Она пояснила, что лобно-височная деменция начала прогрессировать и потребовала постоянного надзора специалистов.

Тогда же Эмма Хеминг-Уиллис опровергла сообщения СМИ, что актер потерял способность передвигаться самостоятельно. Она отметила, что на физическом состоянии супруга заболевание никак не сказалось.