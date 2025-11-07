Страдающего деменцией Брюса Уиллиса заметили на пляже Лос-Анджелеса
TMZ: Брюс Уиллис появился на прогулке в сопровождении впервые за долгое время
Давно не появляющегося на публике из-за прогрессирующей лобно-височной деменции американского актера Брюса Уиллиса заметили во время прогулки на пляже Лос-Анджелеса с сопровождающим его специалистом поддержки. Снимки опубликовал портал TMZ.
Журналисты отметили, что, несмотря на тяжелое заболевание, Уиллис прошел по побережью достаточно спокойно, но при этом держался за руку поводыря или опирался на металлические перила.
Его супруга Эмма Хеминг-Уиллис отмечала, что тяжелое заболевание не сказалось на активности актера. Единственным проявлением деменции стали потеря речи и памяти.
В конце августа жена Брюса Уиллиса заявила, что его переселили в отдельный дом, где за артистом круглосуточно наблюдают медики. Она пояснила, что лобно-височная деменция начала прогрессировать и потребовала постоянного надзора специалистов.
Тогда же Эмма Хеминг-Уиллис опровергла сообщения СМИ, что актер потерял способность передвигаться самостоятельно. Она отметила, что на физическом состоянии супруга заболевание никак не сказалось.