Жена Басты похвасталась внешностью без фотошопа

Супруга музыканта Басты, Елена Вакуленко-Пинская, поделилась с подписчиками фото, на котором предстала в естественном виде, без макияжа и фильтров. Снимок появился в сторис на ее странице в Instagram*.

На кадрах 45-летняя бизнесвумен сидела в кресле в белом халате, держа на руках белоснежную кошку Фаину. Вакуленко-Пинская убрала волосы назад и отказалась от макияжа.

«Привет», — лаконично подписала она фото.

Рэпер Баста и Пинская поженились в 2009 году. В браке родились две дочери. Пинская отказалась от роли домохозяйки, основав строительную фирму «Два бригадира». Также она является владелицей долей в студии «МАЛЕВА» и «Лор-центре Дмитрия Василенко». Как признавался музыкант, он не изменяет жене.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.