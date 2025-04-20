Сегодня 03:48 «Моя игра» против чужих правил. Как Баста построил империю, обидел Украину и ошибся с пенсионной реформой Басте 20 апреля исполняется 45 лет 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Концерты

Артисты

Василий Вакуленко, он же Баста, стал первым российским рэп-музыкантом, сумевшим собрать полный «Олимпийский». Артист сумел подняться до вершин славы с грязных ростовских улиц, но дорогу эту легкой не назовешь. Как Баста обзавелся тремя лицами и собственной империей, что случилось с его скандальной аварией и почему за его поиску в Киеве объявили награду — в материале 360.ru.

Не образцовое детство Василий Михайлович Вакуленко появился на свет 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону, в семье военных. Отец, Михаил Вакуленко, служил в ракетных войсках, а мать, Анна Раздайбеде, была 19-летней студенткой, когда родила Василия. Детство Василия было далеко не образцовым. Свободолюбивый нрав делал его неуправляемым, и справиться с ним было непросто. В школе № 32 Ростова-на-Дону он не был примерным учеником, а в десятом классе и вовсе вылетел за прогулы. Ростовский Хрю В 15 лет Вакуленко увлекся хип-хопом, среди его фаворитов — Wu-Tang Clan, Ol’ Dirty Bastard и Busta Rhymes. Тогда же он начал писать первые рэп-тексты и собрал группу «Уличные звуки». В 1997 году он присоединился к группе «Психолирик», которая позже стала «Кастой», взяв псевдоним Баста Хрю. «Хрю» — потому что дома его звали Хрюшей за привычку разбрасывать вещи. Так, по крайней мере, уверял сам музыкант. В 17 лет Василий поступил в музыкальное училище на дирижерское отделение, но быстро разочаровался и был отчислен за неуспеваемость. В молодости Баста успел попеть даже в церковном хоре.

Фото: РИА «Новости»

Его игра Уже дебютная авторская песня Вакуленко, «Город», вошла в альбом «Психолирик». И всего в 18 лет он пишет «Мою игру», которая стала хитом после выступления в ростовском Дворце спорта перед шестью тысчами зрителей. «Шел дождь, и я был немного нетрезв. У меня была 96-листовая тетрадь, с которой я тогда ходил в вечернюю школу, и я сходу написал два [куплета] на четыре за 10 минут», — вспоминал артист. После этого начались гастроли по Черноморскому побережью. Во многих местах музыкант собирал полные клубы. Но к началу 2000-х слава угасла, и Баста оказался в тени, столкнувшись с зависимостью от препаратов, о чем позже открыто говорил в интервью. Как Богдан Титомир вернул Басту в обойму Творческий путь Басты возродился в 2002 году, когда друг Юрий Волос предложил создать домашнюю студию. Василий восстановил старые треки и написал новые, но найти продюсера было сложно. Удача улыбнулась, когда демодиск попал к Богдану Титомиру. Он привел Басту в московский лейбл «Газгольдер», где началась новая глава жизни музыканта. В 2006 году вышел дебютный альбом «Баста 1», а клип «Осень» попал на ТВ. Второй альбом «Баста 2» (2007) разошелся тиражом 50 тысяч за два месяца. Три лица одного Басты Вакуленко не ограничился одним образом. В 2007 году он создал альтер-эго Ноггано, выпуская под этим псевдонимом более дерзкие и хулиганские треки. Песня «Мама» вошла в саундтрек Grand Theft Auto IV. Еще один проект, N1NT3ND0, появился в 2011 году, здесь артист смешал рэп с электроникой, более вязким, южным звуком.

Это три составляющие меня. В каждом из нас живет плохой, злой и добрый. Просто у меня не плохой, а Ноггано, не злой, а N1NT3NDO, не добрый, а Баста. Василий Вакуленко

Мама ама криминал Персонажи Басты в треках славятся безудержным употреблением, воровством, избиением людей и подобными «радостями жизни». В Сети не раз появлялись слухи и о криминальном прошлом. В реальности же артист никогда в местах столь отдаленных не бывал. В юности лишь устроил разгром в соседней школе и попал к участковому. «Меня не мучили, не били. Я попал к хорошему участковому. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не мой брат Михаил, который старше на год. Он очень ответственный, я его еще называю святым, надеждой родителей, их гордостью», — рассказывал музыкант.

Фото: РИА «Новости»

Сколько зарабатывает Баста В 2015 году Баста стал наставником шоу «Голос», а в 2020 году выпустил альбом «Баста 40» с 23 треками, включая коллаборации со Скриптонитом, Noize MC (Иван Алексеев*) и другими. Его альбом «Баста 5» и диск Ноггано «Лакшери» закрепили за ним статус звезды. В 2021 году Forbes поставил Басту восьмым в списке 50 наиболее успешных звезд России. К тому моменту, по оценке прессы, артист в год зарабатывал по 5,3 миллиона долларов. Шикарный бизнес Вакуленко Вакуленко — не только рэпер, но и продюсер, актер и режиссер. Он снялся в фильмах «Газгольдер» (2014) и «КЕ-ДЫ» (2016), написал саундтреки к «Тексту» и «Притяжению», а также озвучивал мультсериал «Гетто». В 2008 году он дебютировал как режиссер с клипом «Чайный пьяница». Баста владеет «Газгольдером», футбольным клубом СКА Ростов (перешел в Медийную футбольную лигу) и сетью ресторанов Frank by Баста. Его шоу GazLive на YouTube собирало звезд, пока канал не заблокировали — сервис утверждал, что за рекламу букмекеров. С кем встречается Баста Для популярного рэпера Баста чрезмерно моногамен. В 2007 году он встретил Елену Пинскую, дочь бизнесмена Дмитрия Пинского и журналистки Татьяны Пинской. Елена, поклонница его творчества, сама подошла к нему в ресторане. Их роман развивался стремительно, и в 2009 году пара поженилась. Семья воспитывает двух дочерей, Марию и Василису. Супруга Басты продолжает заниматься бизнесом — она основала строительную фирму «Два бригадира», владеет долей в «Лор-центре Дмитрия Василенко» и студией «МАЛЕВА», где преподают керамику и живопись.

Фото: РИА «Новости»

«Это нам повезло друг с другом. Да и поводов я не даю. Единственная моя любовница — это студия. Жена знает, где меня можно найти. Мне незачем заставлять себя быть порядочным, я изначально такой человек», — говорил Вакуленко. Как Баста угрожал Украине Вакуленко несколько раз давал концерты в Крыму. Это настолько не понравилось украинскому министерству культуры, что артиста в 2018 году включили в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Через несколько лет, в 2023-м, артиста и вовсе внесли в санкционный список — за то, что он поддерживает российскую власть. Ловили в Киеве В 2021 году Баста неожиданно появился в Киеве. Артиста сняли у входа в ресторан. Местные националисты устроили из этого настоящий скандал, а затем и объявили награду за поимку музыканта. Уверяли, что Басту «почти поймали на Крещатике, но он сбежал». Экстремисты предлагали за информацию о перемещении рэпера на Украине около тысячи долларов. Скандал с Дубаем Некоторые поклонники критикуют Басту за склонность к конъюнктуре. Артиста обвиняли и в умении переобуться в воздухе в любой момент. В феврале 2024 года стало известно, что музыкант начал развивать свой ресторанный бизнес в Дубае. До этого рэпер в интервью уверял, что никогда не уедет из России. «Если честно, я еще как-то с этой землей связан физически и ментально. Не могу отсюда уезжать надолго, как бы ни было тяжело», — говорил Вакуленко в декабре 2022 года.

Фото: РИА «Новости»

Баста и пенсионная реформа В 2018 году Баста на пресс-конференции назвал повышение пенсионного возраста «необходимой мерой». После этого в адрес артиста посыпались сотни критических комментариев, но Вакуленко попытался еще раз обосновать свою позицию. Однако рэпер честно подчеркивал: его позиция — это личное мнение. Позднее популярный видеоблогер BadComedian жестко раскритиковал позицию Басты. Тот созвонился с блогером, а после принес извинения подписчикам и заявил, что «не поддерживает реформу». Рэп-баттл в суде В 2015 году Баста поссорился с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким), который пожаловался на громкую музыку из клуба «Газгольдер». Баста публично высмеял Децла, заявив, что тот сам бывал в клубе, а потом назвал оппонента «чмо». Конфликт дошел до суда. «В моем понимании чмо — это человек морально опустившийся. На мой взгляд, поступки Кирилла Толмацкого — это поступки морально опустившегося человека», — заявил Баста в суде. Позиция рэпера судью не убедила. Децл получил денежную компенсацию.

Фото: РИА «Новости»

Танцы на костях В 2020 году рэпер оказался в центре внимания из-за концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. В разгар пандемии зрители не соблюдали дистанцию и были без масок, что вызвало общественный резонанс. Видео с толпой, танцующей у сцены, разлетелось по соцсетям, а власти инициировали проверки. После концерта Роспотребнадзор Ледовый дворец закрыл. Ситуацию не улучшили и заявления Басты. Тот уверял, что на концерте все надели маски, измерили температуру и держались друг от друга как можно дальше. Чудеса на виражах Уже в 2023 году Maybach Вакуленко попал в крупное ДТП в Петербурге. Автомобиль вылетел на обочину, внутри сработали подушки безопасности. «Фонтанка» писала, что полицию артист дожидаться не стал, а покинул место аварии пешком — впрочем, в Maybach он сидел на заднем сидении. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.