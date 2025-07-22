Жена Алибасова-младшего лишилась глаза из-за ошибки врача

Супруга основателя группы «На-На» Бари Алибасова-младшего Арина, заявила, что из-за врачебной ошибки в частной клинике Нижнего Новгорода потеряла здоровый глаз. Об этом сообщает kp.ru .

По словам Арины, во время операции по восстановлению сетчатки врачи забыли силикон, который и лишил ее зрения. Как рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник, сразу после операции Арина жаловалась на сильную боль, но ее жалобы игнорировали и предложили прийти через полтора месяца. Только тогда ей сделали КТ, выявив инородный материал.

Теперь клиника предлагает Арине установку искусственного глаза за счет пациентки. Супруга Алибасова-младшего подала заявление в полицию, в ближайшее время ожидается иск в суд.

Сам Бари Алибасов, комментируя сообщения о проблемах с сердцем, заявил, что чувствует себя «умеренно». На вопрос о самочувствии он ответил с юмором и поблагодарил всех за заботу.