«Чувствую себя умеренно». Алибасов ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Бари Алибасов поблагодарил всех за беспокойство о его здоровье

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов отшутился на вопрос про обращение к врачам из-за проблем с сердцем. В комментарии 360.ru он подчеркнул, что находится дома и чувствует себя умеренно.

«Спасибо большое, что переживаете о моем здоровье. Я всем хочу сказать огромнейшее спасибо», — заявил Алибасов.

Так он прокомментировал сообщение Telegram-канала Mash о срочном обращении к врачам из-за возникших проблем с сердцем. Подтвердить эту информацию продюсер отказался, продолжив каламбурить.

По данным Mash, медики выявили у Алибасова сбой сердечного ритма и приняли решение о дальнейшем наблюдении.

Супруга продюсера Елена Калинина заявила, что особых проблем у мужа нет, кроме нехватки времени на рабочие проекты.

В конце ноября прошлого года продюсер Бари Алибасов из-за проблем со здоровьем не приехал на похороны бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина, ушедшего из жизни в 57 лет. Такую причину отсутствия основателя группы назвал участник коллектива Владимир Политов.