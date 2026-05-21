Жена Александра Цекало рассказала, что год мучилась из-за грыжи

Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин рассказала, что целый год мучилась из-за грыжи и перенесла операцию на позвоночнике. Об этом она написала в Instagram*.

Эрвин сообщила, что врач показала ей удаленную грыжу после операции.

«Мой доктор показала мне грыжу, вырезанную из позвоночника, и вместо того чтобы отреагировать как нормальный человек, я такая: „Подождите, а можете скинуть мне это?“ Я назвала ее Линда. Злая женщина. Испортила мне весь год», — написала она.

По словам модели, проблемы со здоровьем начались после массажа в Лос-Анджелесе. Мастер слишком сильно надавил на проблемную зону в области позвоночника, и после процедуры ей сразу стало плохо.

«Самое смешное, знаете что? Они тут же вернули мне деньги, как будто это как-то восстановит поврежденный нерв», — возмутилась Эрвин.

Позже в Москве специалисты спинального нейрохирургического центра сказали ей, что без операции не обойтись. После вмешательства Дарина смогла встать с инвалидного кресла, прошла короткую реабилитацию и вышла в свет вместе с мужем.

