Жена актера из «Физрука» публично рассказала об измене мужа

Супруга актера Владимира Сычева, известного по сериалу «Физрук», заявила о его неверности. Пост Ангелина Великанова опубликовала на своей странице в Instagram*.

В публикации девушка рассуждала о неверности в браке и призвала женщин не винить себя в подобных ситуациях. По ее словам, даже внешняя привлекательность не гарантирует сохранения отношений. В качестве примера она привела Мадонну, Гвен Стефани, Меган Фокс и Деми Мур, которые тоже сталкивались с изменами партнеров.

«Мне изменил муж. Да-да, тот самый из „Физрука“. Ненавижу предателей!» — написала она.

Супруга актера также предположила, что одной из причин походов «на сторону» может быть охлаждение отношений, долгое совместное проживание, рождение детей и недостаток внимания в семье. Свое состояние она описала словами, что ее будто «пропустили через терку».

Подробности о дальнейшем развитии отношений с Сычевым Великанова раскрывать не стала. Пара состояла в браке около 26 лет, в семье растут две дочери.

Ранее юмористка и блогер Наталья Краснова, выходившая четыре раза замуж, назвала признаки супружеской неверности. По ее словам, муж-изменщик меняет свое поведение и начинает чаще злиться и критиковать жену.

