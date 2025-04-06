«Ждали дикого, неуправляемого». Нарколог рассказал, выжил бы Паша Техник в московской больнице

Близкие Паши Техника добивались его транспортировки в другой госпиталь. Будь музыкант в больнице в Москве, ситуация могла бы сложиться иначе? Об этом в эфире 360.ru с Анастасией Букреевой рассказал врач-психиатр, нарколог, член Национальной Наркологической Лиги Василий Шуров.

Речь идет о терминальном состоянии, с которым уже в реанимации погибает 80% пациентов.

Редко кто выживает. Когда утром последнего дня его бывшая супруга рассказала о кровотечении, то есть диссеминированное внутрисосудистое свертывание началось, это уже стопроцентная летальность. Все было понятно.

Три дня Паша Техник находился в «жестком употреблении», добавил специалист. У артиста началась тяжелая пневмония, его пытались лечить на дому, вместо того, чтобы сразу обратиться за медицинской помощью.

«Вот такое тяжелое стечение обстоятельств привело к тому, что он уже в терминальном состоянии умирания попал в реанимацию. Даже с учетом того, что он достаточно молодой, ему 40 лет, ресурсы организма закончились», — констатировал Шуров.

При этом терапия в госпитале проводилась серьезная, и транспортировка артиста в другую больницу вряд ли бы сыграла какую-то роль.

Нарколог Шуров объяснил, что близкие люди больного всегда испытывают определенные иллюзии о том, «что есть какие-то чудесные доктора, чудесное оборудование». Однако аппарат ЭКМО, капельницы с дозаторами инфузоматов уже говорят, что Пашу Техника в больнице поддерживали опытные специалисты.