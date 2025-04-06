«Ждали дикого, неуправляемого». Нарколог рассказал, выжил бы Паша Техник в московской больнице
Нарколог Шуров: Пашу Техника никто в трезвости не поддерживал
Близкие Паши Техника добивались его транспортировки в другой госпиталь. Будь музыкант в больнице в Москве, ситуация могла бы сложиться иначе? Об этом в эфире 360.ru с Анастасией Букреевой рассказал врач-психиатр, нарколог, член Национальной Наркологической Лиги Василий Шуров.
Медик объяснил, что «респираторный дистресс-синдром, тяжелая пневмония, полиорганная недостаточность — это, по сути, финал».
Речь идет о терминальном состоянии, с которым уже в реанимации погибает 80% пациентов.
Редко кто выживает. Когда утром последнего дня его бывшая супруга рассказала о кровотечении, то есть диссеминированное внутрисосудистое свертывание началось, это уже стопроцентная летальность. Все было понятно.
Василий Шуров
Три дня Паша Техник находился в «жестком употреблении», добавил специалист. У артиста началась тяжелая пневмония, его пытались лечить на дому, вместо того, чтобы сразу обратиться за медицинской помощью.
«Вот такое тяжелое стечение обстоятельств привело к тому, что он уже в терминальном состоянии умирания попал в реанимацию. Даже с учетом того, что он достаточно молодой, ему 40 лет, ресурсы организма закончились», — констатировал Шуров.
При этом терапия в госпитале проводилась серьезная, и транспортировка артиста в другую больницу вряд ли бы сыграла какую-то роль.
Нарколог Шуров объяснил, что близкие люди больного всегда испытывают определенные иллюзии о том, «что есть какие-то чудесные доктора, чудесное оборудование». Однако аппарат ЭКМО, капельницы с дозаторами инфузоматов уже говорят, что Пашу Техника в больнице поддерживали опытные специалисты.
Если бы человек рано или поздно остановился бы и не употреблял, но это был бы уже не он. Потому что все от него ждали дикого, неуправляемого поведения. Никто его в трезвости особенно не поддерживал. Вот это очень печально.
Василий Шуров
Паша Техник умер 4 апреля, ему было 40 лет. Звезду андеграунд-сцены похоронят в Москве.