Виктория Боня покорит Эверест 16 апреля

Блогер и телеведущая Виктория Боня намерена покорить Эверест 16 апреля. Об этом она сообщила в социальной сети.

По словам Бони, каждый человек в высокогорном альпинизме понимает, что любое восхождение может стать «билетом в один конец».

«Я не боюсь. Конечно, я люблю жизнь и всегда думаю о хорошем. В любом случае это моя ответственность. Желание слиться с божественной силой этих гор настолько велико, что ты не испытываешь никакого страха», — призналась она.

Боня увлеклась альпинизмом несколько лет назад. Она уже покорила гору в Гималаях Манаслу, главная вершина которой с высотой 8163 метра — восьмой по высоте восьмитысячник мира.

В феврале 45-летняя Боня взволновала поклонников, опубликовав фотографии в «голом» кружевном комбинезоне. Модель рассказала, что в таком виде поехала на день рождения подруги и назвала наряд «Бьянка на минималках».