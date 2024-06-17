Жанна Агузарова столкнулась с осложнениями после пластики

Хирург Володченков: у певицы Агузаровой не видит глаз из-за неудачной пластики

Anton Belitsky/Russian Look
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Певица Жанна Агузарова пытается скрыть следы неудачной пластики. Таким мнением с изданием «Комсомольская правда» поделился эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзоре по Москве и Московской области Иван Володченков.

Певица появилась на премии МУЗ-ТВ 2024 с нарисованным глазом. Для выхода экс-вокалистка группы «Браво» выбрала черную куртку, брюки, пестрый шарф, разноцветные туфли с открытым носом и солнцезащитные очки. Журналисты разглядели под аксессуаром заклеенный пластырем левый глаз.

Володченков предположил, что Агузарова столкнулась с осложнениями после неудачного RF-лифтинга, лазерного омоложения или блефаропластики: подобные стрип-наклейки используют пластические хирурги и косметологи.

«Если сам глаз как зрительный орган не пострадал, то реабилитация после осложнений может занимать от трех-четырех месяцев до полугода», — отметил он.

Хирург добавил, что звезда, вероятно, сделала подтяжку средней трети лица год-полтора назад, а ее отсутствие на нижней трети или неудачное врачебное вмешательство она решила прикрыть массивным шарфом. По мнению Володченкова, Агузарова также прибегла к филлерам.

Ранее певица Анна Семенович рассказала о неудачной пластике груди. Она призналась, что в определенный период жизни устала от своей яркой внешности

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте