Жан-Клода ван Дамма обвинили в соучастии в торговле людьми в Румынии

Hotnews: ван Дамма обвинили в сексе с девушками, которых принудили к проституции

Актер Жан-Клод ван Дамм стал в Румынии фигурантом уголовного дела о сексе с девушками, которых принуждали к проституции. Об этом сообщил сайт Hotnews .

Одна из предполагаемых жертв рассказала, что ван Дамм принудил ее к интиму в Каннах. А всего, как считает следствие, актер пользовался услугами пяти девушек. Организовал бордель, как предполагается, задержанный в 2022 году в Румынии Морель Боля, владелец модельного агентства Kasta Morrely. Он до сих пор находится под следствием.

В прошлом году российская певица Катя Лель рассказала, что голливудская звезда когда-то, приехав в Грозный, оказывала ей знаки внимания и просила номер телефона, однако ван Дамма спугнул оказавшийся рядом глава Чечни Рамзан Кадыров.