«Наша девочка». Катя Лель рассказала, как Кадыров спас ее от Ван Дамма
Катя Лель рассказала, что голливудский актер Ван Дамм оказывал ей знаки внимания
Певица Катя Лель на шоу «Секрет на миллион» рассказала историю знакомства со звездой Голливуда Жан-Клодом Ванн Даммом. По ее словам, американский актер оказывал ей знаки внимания и просил номер телефона.
Лель поделилась, что познакомилась с Ванн Даммом в Абу-Даби на корпоративе, куда его пригласили как «сюрприз для публики».
«Ван Дамм — красавец. Такой в черной обтягивающей майке, черных брюках», — вспомнила Лель.
На следующий день на пляже актер попросил у нее телефон, назвав ее «русской суперстар». На тот момент артистка была в отношениях с Игорем Кузнецовым, общение с американской звездой не состоялось.
Второй раз Катя Лель встретилась с Ван Даммом через несколько лет в Чечне. Он пригласил ее в клуб «потусить».
«Я не успеваю ему ответить, какой клуб вообще. И тут Рамзан Ахматович [Кадыров] появляется и говорит: „Эй, быстро, это наша девочка, это кавказская девочка! Ты чего к ней подошел?“ И тут врассыпную все: и Ван Дамм, и Катя», — рассказала артистка.
На шоу Катя Лель заявила, что мужчины и женщины из других цивилизаций будут контактировать с земными мужчинами и женщинами, и это произойдет в ближайшие семь лет.