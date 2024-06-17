«Наша девочка». Катя Лель рассказала, как Кадыров спас ее от Ван Дамма

Певица Катя Лель на шоу «Секрет на миллион» рассказала историю знакомства со звездой Голливуда Жан-Клодом Ванн Даммом. По ее словам, американский актер оказывал ей знаки внимания и просил номер телефона.

Лель поделилась, что познакомилась с Ванн Даммом в Абу-Даби на корпоративе, куда его пригласили как «сюрприз для публики».

«Ван Дамм — красавец. Такой в черной обтягивающей майке, черных брюках», — вспомнила Лель.

На следующий день на пляже актер попросил у нее телефон, назвав ее «русской суперстар». На тот момент артистка была в отношениях с Игорем Кузнецовым, общение с американской звездой не состоялось.

Второй раз Катя Лель встретилась с Ван Даммом через несколько лет в Чечне. Он пригласил ее в клуб «потусить».

«Я не успеваю ему ответить, какой клуб вообще. И тут Рамзан Ахматович [Кадыров] появляется и говорит: „Эй, быстро, это наша девочка, это кавказская девочка! Ты чего к ней подошел?“ И тут врассыпную все: и Ван Дамм, и Катя», — рассказала артистка.

На шоу Катя Лель заявила, что мужчины и женщины из других цивилизаций будут контактировать с земными мужчинами и женщинами, и это произойдет в ближайшие семь лет.