Жалобу Галкина на иноагентство не стали рассматривать в Верховном суде
РИА «Новости»: Верховный суд отказался рассматривать жалобу Галкина
Верховный суд отказался рассматривать жалобу шоумена Максима Галкина* на отказ исключить его из списка иноагентов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — отметили в суде.
Адвокат Галкина* Екатерина Зубань выступила против решения Минюста о включении шоумена в список иноагентов. По ее словам, артист никогда не занимался политической деятельностью и не получал денег от Украины или других стран.
Исключать Галкина* из реестра отказался Замоскворецкий суд, а также Второй кассационный суд общей юрисдикции.
Ранее шоумен заявил, что статус иноагента существенно нарушает его права и свободы. Он назвал решение Минюста незаконным и противоречащим законодательству России и международному праву.
Помимо этого, по его словам, внесение в реестр является вмешательством в право свободно выражать мнение и нарушением неприкосновенности частной жизни, подчеркнул Галкин*.
*Максим Галкин признан иноагентом в России.