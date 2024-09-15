Галкин счел свое внесение в список иноагентов нарушением права на мнение

Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин* пожаловался, что статус иноагента существенно нарушает его права и свободы, а также заверил, что никогда не занимался политической деятельностью. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил ТАСС .

В документе, на который сослалось агентство, указано, что Галкин* не согласен с распоряжением Минюста и считает его незаконным, противоречащим законодательству России и международному праву.

Также в своем обосновании иска к министерству муж Пугачевой заявил, что является деятелем культуры и искусства и никогда не занимался политической деятельностью, а внесение в список иноагентов считает вмешательством в его право свободно выражать мнение и нарушением неприкосновенности частной жизни.

Суд с этой позицией не согласился и указал на полученные доказательства того, что комик активно занимается политической детальностью и делает это в интересах иностранного источника финансирования.

В реестр иноагентов Галкина* внесли в сентябре 2022 года.

Обжаловать решение об этом статусе пытался не только супруг Пугачевой. Этим занимался и артист Семен Слепаков**. Накануне стало известно, что он обратился в Верховный суд с обжалованием решения нижестоящей инстанции, отказавшейся снять с него статус иноагента.

*Максим Галкин признан иноагентом в России.

**Семен Слепаков внесен в реестр иноагентов в России.