Зевающего Киркорова засняли на камеру во время престижной церемонии

«МК»: певца Киркорова засняли зевающим на вручении кинопремии «Ника» в Москве

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили зевающим на кинопремии. Соответствующее видео опубликовали журналисты «Московского комсомольца».

Ролик могли снять во время церемонии вручения премии «Ника» в Москве 1 июля. На кадрах видно, как певец в черном костюме общается с присутствующими гостями и позирует фотографам.

Затем артист проходит в зрительный зал и садится в кресло рядом с актером Александром Робаком.

После этого Киркоров, по всей видимости, расслабился и начал зевать. В этот момент на него кто-то навел камеру и снял.

Ранее Киркоров решил заступиться за бизнесмена Яна Абрамова, который переживает развод с певицей Алсу. Артист заявил, что предприниматель образцовый отец, у него нет второй семьи на стороне, а также внебрачных детей.

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