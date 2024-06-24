Telegram-канал «Хуже и не скажешь»: певица Земфира приехала в Москву лечить зубы

Певица Земфира* вернулась в Москву за медицинской помощью. Очевидцы заметили артистку рядом с поликлиникой в центре мегаполиса, сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь» .

«В Москве она лечит зубы — за помощью обратилась в городскую поликлинику. Как заявляют посетители, они видели певицу в очереди на прием», — написали авторы публикации, сопроводив текст фотографией Земфиры*.

Сотрудники медучреждения не стали подтверждать журналистам визит артистки, возможно, из-за врачебной тайны.

Издание предположило, что певица могла приехать в Россию из-за высоких цен в Европе на медицинские услуги.

Недавно Земфира*, выступая Варшаве, со сцены поблагодарила Польшу за помощь, оказанную России и Украине в 2022 году. После этого российские поклонники решили, что певица «совсем выжила из ума».

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.