«Совсем из ума выжила». Земфира поблагодарила Польшу за Россию

Певица Земфира на выступлении в Варшаве поблагодарила Польшу за Россию

На концерте в Варшаве певица Земфира* поблагодарила Польшу за то, что она сделала для России. Ее слова передало издание « Московский комсомолец ».

«Хочу сказать большое спасибо Польше — сама знает за что. Тогда, в начале, в 2022 году, мне кажется, вы сделали так много и для Украины, и для России», — заявила артистка.

За что конкретно выражается благодарность, Земфира* не уточнила. По словам авторов публикации, российские фанаты на концерте застыли в недоумении.

«Совсем из ума выжила Земфирушка*», — приводит издание слова одного из поклонников.

На концерте также появилась подруга певицы, актриса Рената Литвинова, несмотря на слухи об их ссоре в эмиграции.

Ранее стало известно, что Земфира* может лишиться до девяти миллионов рублей из-за закона об отчислениях за авторские права иноагентам.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.