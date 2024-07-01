Земфира анонсировала тур по Европе

Певица Земфира* анонсировала гастрольный тур по Европе, который пройдет осенью. Расписанием концертов она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram**.

Выступления запланировали с 13 сентября по 13 октября. Певица исполнит свои хиты в Белграде, Лимассоле, Тбилиси, Праге и Риге.

Земфира* уехала из России после начала специальной военной операции на Украине. По информации СМИ, она получила французское гражданство, однако в своем Telegram-канале певица опровергла эти сообщения.

Ранее суд в Москве взыскал с Земфиры* задолженность по коммуналке. Конкретная сумма не уточняется.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.