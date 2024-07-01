Земфира анонсировала тур по Европе
Певица Земфира запланировала концертный тур по Европе осенью
Певица Земфира* анонсировала гастрольный тур по Европе, который пройдет осенью. Расписанием концертов она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram**.
Выступления запланировали с 13 сентября по 13 октября. Певица исполнит свои хиты в Белграде, Лимассоле, Тбилиси, Праге и Риге.
Земфира* уехала из России после начала специальной военной операции на Украине. По информации СМИ, она получила французское гражданство, однако в своем Telegram-канале певица опровергла эти сообщения.
Ранее суд в Москве взыскал с Земфиры* задолженность по коммуналке. Конкретная сумма не уточняется.
* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.
** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.