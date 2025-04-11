Зеленский ввел санкции против российских СМИ и военкоров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских СМИ, также в этом перечне оказались военные корреспонденты. Документ опубликовали на его официальном сайте.

Под ограничения подпали 18 юридических лиц и 130 человек, включая телеведущую Первого канала Арину Шарапову, ведущего Андрея Норкина, военных корреспондентов Александра Сладкова и Андрея Руденко.

Судя по тексту документа, санкции ввели против изданий «Правда.Ру», News Front, движения «Другая Украина», телерадиокомпании «Таврия», информационно-издательского центра «Петроцентр» и других.

Рестрикции подразумевают лишение госнаград Украины и блокирование активов на территории республики. Также по приказу Зеленского будут введены дополнительные политические ограничения.

В феврале глава киевского режима ввел санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского и трех музеев в Крыму.