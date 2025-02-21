Заврался. Лева из «Би-2» на самом деле не продавал свою трешку в Москве

Mash: Лева из «Би-2» соврал, что продал свою московскую квартиру у метро

Лева* из «Би-2» (настоящее имя — Егор Бортник*) на самом деле не стал продавать свою квартиру в Москве. Как выяснилось, он просто переписал ее на свою жену, об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По словам музыканта, уже три года он содержит группу исключительно на свои средства. В одном из интервью он рассказал, что был вынужден продать трехкомнатную квартиру у метро «Улица 1905 года», чтобы коллектив не распался и не умер с голоду.

Лева* неоднократно подчеркивал, что после отъезда из страны группа оказалась в бедственном положении, а он сам готов пожертвовать всем ради своей политической позиции.

«Инфа про продажу — вранье. Лева* просто переписал недвижимость на жену Асю. Рыночная цена квартиры в 68 квадратов на улице 1905 года — 35 миллионов рублей», — подчеркнул источник канала.

Соседка семьи рассказала нам, что в последние годы они почти не бывают в этой квартире. Она не сдается и стоит пустая. Другой недвижимости в Москве у него нет.

Ранее рок-певица Юлия Чичерина заявила, что Лева* живет в обличье предателя с чувством упущенной выгоды. Исполнительница заметила, что музыкант, как ребенок, «проецирует свою ранимость на окружающих». Такие артисты всегда ждут похвалы и внимания. По мнению Чичериной, Леве можно только посочувствовать.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.