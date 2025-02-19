Певица Чичерина заявила, что Лева из «Би-2» живет в обличье предателя

Лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник*) живет в обличье предателя с чувством упущенной выгоды, считает российская рок-певица Юлия Чичерина. Своим мнением она поделилась в интервью News.ru .

Исполнительница отметила, что музыкант проецирует свою ранимость на окружающих людей. Такие артисты, как дети, постоянно требуют похвалы и внимания. Чичерина назвала их ЧВК «Ранимые».

«Сейчас у него не лучшие времена — живет в обличье предателя с постоянным чувством упущенной выгоды, на чужбине, под колкими шутками веселых пранкеров Лексуса и Вована. Ему можно только посочувствовать», — сказала рок-звезда.

Она добавила, что за последние годы стала жестче в высказываниях, но не планирует подстраиваться под чужие ожидания.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.