Завещание Алена Делона передали его детям

Figaro: троим детям Делона передали завещание с описанием наследства

Luc Nobout/Keystone Press Agency
Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Троим детям Алена Делона передали завещание актера с описанием оставленного наследства. Об этом сообщила газета Le Figaro.

«Завещание было отправлено нотариусом Алена Делона в прошлую пятницу заказным письмом из Швейцарии Энтони, Аннушке и Алену-Фабьену Делонам», — уточнили журналисты.

По данным газеты, в документе четыре страницы. В нем указано распределение наследства между детьми. Завещание также передали двум другим исполнителям — адвокату и управляющему имуществом. У троих детей Делона есть 30 дней, чтобы оспорить документ.

Французского актера похоронили 24 августа в его поместье Души. Там же погребены 35 собак Делона.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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