Завещание Алена Делона передали его детям

Троим детям Алена Делона передали завещание актера с описанием оставленного наследства. Об этом сообщила газета Le Figaro .

«Завещание было отправлено нотариусом Алена Делона в прошлую пятницу заказным письмом из Швейцарии Энтони, Аннушке и Алену-Фабьену Делонам», — уточнили журналисты.

По данным газеты, в документе четыре страницы. В нем указано распределение наследства между детьми. Завещание также передали двум другим исполнителям — адвокату и управляющему имуществом. У троих детей Делона есть 30 дней, чтобы оспорить документ.

Французского актера похоронили 24 августа в его поместье Души. Там же погребены 35 собак Делона.