Умер легендарный японский киноактер Асахи Куридзука

Asahi: японского киноактера Асахи Куридзуку нашли мертвым в его доме

Известный по фильмам о самураях японский актер Асахи Куридзука скончался на 89-м году жизни. Тело пожилого японца нашли в его же доме в Киото, сообщила газета Asahi .

Он должен был приехать на съемки нового сериала, однако перестал выходить на связь. Тело популярного японского актера обнаружила полиция.

Что стало причиной смерти, издание не указало.

Асахи Куридзука родился 9 мая 1937 года. Впервые на экранах актер появился в 1960 году. Он снялся в таких известных работах, как «Сверкающий меч», «Багровая летучая мышь: Берегись!», «Шинсенгуми», «Любви извилистый путь», Сегун освобожденный» и других картинах.

Артист специализировался на исторических драмах, описывающих события, происходящие до Реставрации Мэйдзи 1868 года.

Последний раз он снимался в 2018 году. Речь идет о картине «Любви извилистый путь».