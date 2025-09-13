Умер легендарный японский киноактер Асахи Куридзука
Asahi: японского киноактера Асахи Куридзуку нашли мертвым в его доме
Известный по фильмам о самураях японский актер Асахи Куридзука скончался на 89-м году жизни. Тело пожилого японца нашли в его же доме в Киото, сообщила газета Asahi.
Он должен был приехать на съемки нового сериала, однако перестал выходить на связь. Тело популярного японского актера обнаружила полиция.
Что стало причиной смерти, издание не указало.
Асахи Куридзука родился 9 мая 1937 года. Впервые на экранах актер появился в 1960 году. Он снялся в таких известных работах, как «Сверкающий меч», «Багровая летучая мышь: Берегись!», «Шинсенгуми», «Любви извилистый путь», Сегун освобожденный» и других картинах.
Артист специализировался на исторических драмах, описывающих события, происходящие до Реставрации Мэйдзи 1868 года.
Последний раз он снимался в 2018 году. Речь идет о картине «Любви извилистый путь».