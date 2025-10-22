Умер актер из сериалов «Глухарь» и «След» Анатолий Паников

Актер и сценарист Анатолий Паников умер на 67-году жизни в Тюмени. Об этом сообщил портал «Вслух.ru».

Прощание с артистом состоялось в воскресенье, 19 октября, в Тюмени. Причина его смерти не называлась.

Анатолий Паников родился в Караганде. После выпускного он поступил в Школу-студию МХАТ, где учился на одном курсе с будущими актерами Александром Балуевым и Сергеем Гармашем.

Актерская карьера в кино у Паникова началась в 1985 году. Артист прославился по ролям в популярных сериалах «След», «Глухарь» и «Час Волкова». Также он писал статьи для различных периодических изданий, таких как «Мир ТВ», журналы Ledy first и Home & Space, «Объектив».

Последние годы Паников занимал пост руководителя представительства Союза кинематографистов РФ в Тюменской области.