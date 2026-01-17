Заслуженную артистку России Галину Ненашеву экстренно госпитализировали

Заслуженную артистку России Галину Ненашеву госпитализировали 17 января с нестабильной стенокардией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Звезда почувствовала себя плохо дома, ей вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у знаменитости проблемы с сердцем и решили отвезти в больницу.

Ненашева завоевала популярность в советское время, выступая с Муслимом Магомаевым. Она также исполняла песни к известным кинофильмам.

Ранее актер и каскадер Александр Иншаков опроверг сообщения о собственной госпитализации. Он назвал эту информацию глупостью и заверил, что прекрасно себя чувствует.