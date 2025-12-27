«Глупости какие». Каскадер Иншаков опроверг новости о проблемах с сердцем

Каскадер Александр Иншаков опроверг информацию о том, что его якобы госпитализировали из-за проблем с сердцем. В беседе с 360.ru он рассказал, что у него все в порядке.

«Вы не первый человек, который звонит по поводу того, что якобы у меня что-то с сердцем, давление. Странно. Глупости какие, все нормально», — заявил он.

О том, что у актера высокое давление и нарушение сердечного ритма, написал Mash. По данным Telegram-канала, 78-летний Иншаков якобы провел в отделении терапии четыре дня в декабре. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести — с гипертонией.

«Я два дня был на обследовании. Меня уговорили лечь провериться, вот и все», — сказал Иншаков 360.ru.

Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации актера Алексея Серебрякова. Причина — обострение хронического бронхита. Однако жена артиста в комментарии для 360.ru опровергла эти слухи.