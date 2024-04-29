Зарубина объяснила желание Галкина снять статус иноагента и вернуться тщеславием | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 19:32 Зарубина объяснила желание Галкина снять статус иноагента и вернуться тщеславием Певица Зарубина заявила, что Галкин хочет вернуться из-за тщеславия Natalia Shakhanova/Global Look Press

Читать 360 в

Юморист Максим Галкин* из-за чрезмерного тщеславия пытается избавиться от статуса иноагента и вернуться в Россию. Таким мнением в беседе с «Московским комсомольцем» поделилась певица Ольга Зарубина.

«Тщеславие должно быть в меру. Это хорошее качество, потому что оно двигает вперед в достижении результата. Но, когда тщеславия перебор, это плохо, это патология», — заявила артистка.

Реклама

Она пояснила, что покинувшие страну представители шоу-бизнеса в России были известными и популярными людьми. Они получали в избытке и любовь, и восхищение поклонников, а за границей поняли, что никому не нужны, считает Зарубина.

«Ты приходишь в магазин, а на тебя никто не обращает внимания. Это очень сложно переживать людям тщеславным. Я думаю, что именно с этим связано такое желание Галкина* снять с себя статус иноагента. Конечно, он хотел бы вернулся обратно», — добавила она.

Зарубина в перестроечное время сама переехала с мужем в Соединенные Штаты. Там она прожила почти 20 лет. По словам артистки, она не тщеславный человек, поэтому нормально пережила отсутствие концертов за границей.

На днях юморист Максим Галкин* обратился в суд с жалобой на решение не исключать его из списка иноагентов. Прошлым летом представители шоумена пытались снять с него статус иноагента, но Замоскворецкий суд остался на стороне Минюста.

* Признан иностранным агентом на территории России.