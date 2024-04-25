Максим Галкин обратился в суд из-за отказа исключить его из иноагентов | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 11:02 Максим Галкин обратился в суд из-за отказа исключить его из иноагентов Юморист Галкин подал жалобу в суд из-за отказа снять с него статус иноагента Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Global Look Press

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Шоумен Максим Галкин* подал в суд жалобу на решение не исключать его из списка иноагентов. Информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А.*», — сказано в электронной базе.

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Летом прошлого года представители юмориста предприняли попытки исключить его имя из списка иноагентов, но Замоскворецкий суд поддержал позицию Минюста, а апелляционная инстанция подтвердила это решение. Сейчас жалоба Галкина* направлена на рассмотрение во Второй кассационный суд общей юрисдикции, дата заседания пока не установлена.

В 2022 году шоумен уехал из России, публично выразив несогласие с СВО, и переехал в Израиль со своей семьей. В сентябре того же года Минюст внес его в реестр иностранных агентов, в котором стояла отметка о том, что финансирование артиста осуществляется Украиной.

Супругу юмориста Аллу Пугачеву также потребовали признать иноагентом. Активиста Виталия Бородина возмутила ее реакция на высказывание певца Стаса Михайлова об уехавших артистах.

* Признан иностранным агентом на территории России.