Заработок Дудя после побега из России упал почти в два раза

Блогер Юрий Дудь* после переезда за границу стал зарабатывать почти в два раза меньше. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, за 2024 год компания Butovo Production SL получила выручку в размере 73 миллионов рублей, в то время как в 2021 она составляла 135 миллионов.

В 2024 году структура иноагента потратила 128 тысяч евро на закупки, 139 тысяч — на персонал, пять тысяч — на налоги за прибыль и 196 тысяч — на «прочие расходы».

По данным канала, активы Butovo Production SL упали на 15% из-за сокращения оборотных средств. Также компания Дудя* подала заявление в испанскую ФНС, чтобы вернуть часть уплаченного налога на прибыль.

Butovo Production SL получила известность как фирма, специализирующаяся на рекламе и видеоконтенте. Mash отметил, что компания также собирается начать производить разные товары: напитки, одежду и мебель. Если бизнес окажется провальным, она попробует «переключиться на цирковые или театральные постановки».

Ранее в прессе появились сообщения, что блогер рискует стать фигурантом уголовного дела о госизмене. Дудя подозревают в в сборе данных, которые иностранные источники могут использовать против безопасности России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.