Дудя могут проверить на госизмену

Блогер Юрий Дудь* может стать фигурантом дела о госизмене. Его подозревают в сборе информации, которую иностранные источники могут использовать против безопасности России. Об этом со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
«Действия Юрия Дудя* уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)», — отметил собеседник издания.
Также блогера заочно обвинили в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности России, изданию сообщили в Басманном районном суде Москвы. По этой статье иноагенту грозит до пяти лет лишения свободы.
Суд 22 июля заочно арестовал Дудя* по делу об уклонении обязанностей иностранного агента. Против него возбудили уголовное дело, так как он не маркировал должным образом посты.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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