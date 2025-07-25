Дудя могут проверить на госизмену

Блогер Юрий Дудь* может стать фигурантом дела о госизмене. Его подозревают в сборе информации, которую иностранные источники могут использовать против безопасности России. Об этом со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

«Действия Юрия Дудя* уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)», — отметил собеседник издания.

Также блогера заочно обвинили в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности России, изданию сообщили в Басманном районном суде Москвы. По этой статье иноагенту грозит до пяти лет лишения свободы.

Суд 22 июля заочно арестовал Дудя* по делу об уклонении обязанностей иностранного агента. Против него возбудили уголовное дело, так как он не маркировал должным образом посты.