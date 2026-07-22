«Заработать на хайпе». Иракли откровенно рассказал о беременной экс-подруге и бывшей жене

Певец Ираклий Пирцхалава впервые рассказал о скандале с беременной экс-подругой и разрыве с бывшей женой, с которой участвовал в шоу «Ставка на любовь». В интервью изданию StarHit артист откровенно высказался о людях, которые зарабатывают популярность на хайпе.

Пирцхалава дал понять, что от скандала с беременностью модель Екатерина Лукьянова только выиграла. Возможно, в этом и была цель ее знакомства с певцом.

«Комментировать действия людей, которые хотят заработать хайп за счет более известных личностей, причем не впервые, я не собираюсь. Не буду их осуждать, Господь — судья. Я просто понимаю, что за счет лжи, фейка и спекуляций себе жизнь не построить», — заявил артист.

После участия в проекте «Ставка на любовь» Пирцхалава и его бывшая супруга Елена Гребенщикова расстались снова. Пара развелась 12 лет назад, но на шоу они решили попробовать восстановить отношения. Однако позже поняли, что у них разное понимание семьи — Елена строит карьеру, а Ираклий хочет большую семью.

«К сожалению, наши видения не совпали, и мы приняли решение еще в начале апреля: остаться командой вокруг детей, сохранить дружеские, партнерские отношения и дать друг другу возможность идти по жизни самостоятельно, уважая друг друга. Нам было непросто молчать и скрывать, что мы расстались, потому что в этот момент шла программа, где мы вместе», — объяснил артист.

Позже стало известно, что Лукьянова потеряла ребенка. Причиной случившегося медики назвали внематочную беременность.